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Pakistan askerlere yönelik bombalı saldırı düzenlendi

Pakistan askerlere yönelik bombalı saldırı düzenlendi. İntihar bombacısının üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdiği saldırıda 11 asker hayatını kaybetti, 13 asker de yaralandı.

Pakistan askerlere yönelik bombalı saldırı düzenlendi

Pakistan'ın kuzeyinde düzenlenen bombalı saldırıda 11 asker hayatını kaybetti.

Pakistan Ordusu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kabal bölgesindeki Swat Vadisi'nde bir canlı bombanın üzerindeki patlayıcı askerlerin egzersiz yaptığı alanda patlattığı belirtildi.

Tahrik-i Taliban Pakistan örgütünün üstlendiği iİntihar saldırısında 11 asker hayatını kaybetti, 13 asker de yaralandı.

Saldırıyı kınayan Başbakan Şahid Hakan Abbasi, hayatını kaybeden askerler için büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Swat Vadisi, 2007-2009 tarihleri arasında Tahrik-i Taliban Pakistan örgütünün denetiminde kalmıştı. Pakistan ordusu 2009 yılında 2 ay süren operasyonda bölgeyi militanlardan temizlemişti.

Tahrik-i Taliban grubunun Ocak 2013'te dini bir merkeze düzenlediği saldırıda 21 kişi ölmüş, 70 kişi yaralanmıştı.

Türkiye, Pakistan'da düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırıdan duyulan büyük üzüntü dile getirildi. Açıklamada "Söz konusu hain terör saldırısını şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere, Pakistan hükümetine ve kardeş Pakistan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.



ulusal.com.tr

Etiketler; #pakistan
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