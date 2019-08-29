Pakistan ordusunun gerçekleştirdiği balistik füze denemesi başarıyla sonuçlandı.
Gece yapılan denemenin görüntüleri, Pakistan ordusunun Twitter hesabından paylaşıldı.
Pakistan Ordu Sözcüsü Asıf Gafur konuya ilişkin konuştu. Gafur, füzeye "Ghaznavi" adı verildiğini duyurdu.
Ghaznavi, her türlü savaş başlığını taşıyabilme kabiliyetine sahip. Karadan karaya fırlatılan balistik füze, 290 kilometre uzaklıktaki hedefleri vurabiliyor.
ulusal.com.tr
Keşmir sorunu nedeniyle Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan, balistik füze denemesi yaptı. Pakistan ordusu denemenin başarılı olduğunu duyurdu.
Pakistan ordusunun gerçekleştirdiği balistik füze denemesi başarıyla sonuçlandı.