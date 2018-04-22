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Pakistan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Pakistanlı ve Türk çocuklar bir araya geldi.

Pakistan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği

İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul ile eşi Zlatmira Yurdakul'un ev sahipliği yaptığı etkinliğe, Pakistan'da yaşayan Türklerin yanı sıra çok sayıda Pakistanlı çocuk ve aileleri katıldı.

Yurdakul, etkinlik sırasında koltuğunu temsili olarak Pakistanlı ve Türk çocuklara devretti. 

Etkinlik çerçevesinde çocuklar ve aileleri için oyunlar, kukla gösterisi ve yarışmalar düzenlendi. Yurdakul ve eşi, yarışmalara ve oyunlara katılan çocuklara hediyeler verdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #pakistan #23 Nisan #çocuk #bayram #islamabad #türk
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