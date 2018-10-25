Pakistan'da Tümgeneral Said Ahmed Nagra'yı taşıyan konvoya açılan ateş sonucu 2 asker hayatını kaybetti.

Pakistan medyasında yer alan bilgilere göre saldırı, Belucistan eyaletinin Vaşuk kenti yakınlarında meydana geldi.



Sınır Kolorduları Güney Kanadı Baş Müfettişi olan Nagra'nın da içinde bulunduğu beş araçlık konvoya açılan ateş sonucu 2 asker yaşamını yitirdi. Nagra ise saldırıdan yara almadan kurtuldu.



Saldırıyı Belucistan'ın bağımsızlığını savunan Belucistan Özgürlük Ordusu üstlendi.



Pakistan İçişleri Bakanı Şehriyar Afridi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, saldırıyı kınayarak, "Ülkemizin düşmanları bu tarz korkakça saldırılarla bizim motivasyonumuzu yok edemeyecek. Tümgeneral Nagra'nın konvoyuna yapılan saldırıyı kınıyorum. Elhamdülillah hep birlikte Belucistan'ın problemlerini çözeceğiz." ifadelerini kullandı.



Belucistan'da bir başka olayda ise bir polis memuru, motosikletli saldırganlar tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Saldırıyı Pakistan Taliban'ı üstlendi.

Belucistan eyaletinin bağımsızlığını savunan örgütler, eyalette güvenlik güçlerine sık sık saldırılar düzenliyor.



Enerji santralleri, rafinerileri ve limanıyla Pakistan ekonomisi açından önemli olan Gvadar limanı da Belucistan eyaletinde bulunuyor. Ayrılıkçı örgütler, bu liman ve limanı ülkenin diğer bölgeleri ile Çin'e bağlayan yola da zaman zaman saldırı düzenliyor.