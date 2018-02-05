Pakistan'ın güneybatısındaki Panjgur kentinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın güneybatısındaki Panjgur kentinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.



Polis yetkilisi Afzal Buledi, Panjgur kentinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin de yaralandığını açıkladı.



Buledi, yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu söyledi.



Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.





