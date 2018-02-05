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Pakistan'da bombalı saldırı: 1 ölü

Pakistan'ın güneybatısındaki Panjgur kentinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'da bombalı saldırı: 1 ölü

Pakistan'ın güneybatısındaki Panjgur kentinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Polis yetkilisi Afzal Buledi, Panjgur kentinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Buledi, yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.


 


Kaynak: AA
Etiketler; #Panjgur #pakistan #bombalı saldırı
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