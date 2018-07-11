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Pakistan'da bombalı saldırı: 12 ölü

Pakistan'daki seçimler öncesi kan döküldü. Avami Ulusal Partisi'nin mitingi sırasında bir saldırgan üzerindeki bombayı patlattı. En az 12 ölü, 35 de yaralı var.

Pakistan'da bombalı saldırı: 12 ölü

Pakistan'da, Avami Ulusal Partisi'nin (ANP) mitingi sırasında bir saldırganın üzerindeki bombayı patlattı.

İlk belirlemelere göre, milletvekili adayı Harun Bilur da dahil 12 kişi öldü, 35 kişi de yaralandı.

Peşaver polisi, Peşaver'in Yakatoot bölgesinde, Bilur'un seçmenleriyle buluştuğu sırada meydana gelen patlamanın bir canlı bomba saldırısından kaynaklandığını açıkladı.

Saldırının ardından ağır yaralanan Harun Bilur ve diğer yaralılar, bölgedeki bölgedeki Lady Reading Hastanesine kaldırıldı. 

AA muhabirine konuşan hastane sözcüsü Zulfikar Babaheil, patlamada ağır yaralanan Bilur'un hastanede yaşamını yitirdiğini, bazı yaralıların durumunun ise ağır olduğunu söyledi.

Etiketler; #pakistan #saldırı
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