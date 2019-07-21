Pakistan'da çifte saldırı: 9 ölü

Dera İsmail Han bölgesinde düzenlenen iki saldırıda 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhuva eyaletinde düzenlenen iki saldırıda 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.



Eyaletin Dera İsmail Han bölgesinde, motosikletli saldırganlar denetim noktasında polisin üzerine ateş açtı. Saldırıda 2 polis olay yerinde hayatını kaybetti, bazı polisler yaralandı.



Yaralanan polislerin kaldırıldığı hastanenin girişinde pusu kuran intihar eylemcisinin üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirmesiyle 4 polis, 3 sivil yaşamını yitirdi.



Emniyet yetkilisi Salim Riaz Han gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırılarda toplam 9 kişinin öldüğünü, 30 kişinin yaralandığını belirtti.



Bomba uzmanı Inayat Ullah, intihar bombacısının üzerinde yaklaşık 7 kilogram patlayıcı bulunduğunu açıkladı.



Saldırıları Pakistan Talibanı üstlendi.



Afganistan sınırındaki Güney Veziristan bölgesinin yanında yer alan Dera İsmail Han, 2004'ten bu yana terör saldırılarının hedefi oluyor.