Pakistan'da çifte saldırı: 9 ölü

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhuva eyaletinde düzenlenen iki saldırıda 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.
Eyaletin Dera İsmail Han bölgesinde, motosikletli saldırganlar denetim noktasında polisin üzerine ateş açtı. Saldırıda 2 polis olay yerinde hayatını kaybetti, bazı polisler yaralandı.
Yaralanan polislerin kaldırıldığı hastanenin girişinde pusu kuran intihar eylemcisinin üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirmesiyle 4 polis, 3 sivil yaşamını yitirdi.
Emniyet yetkilisi Salim Riaz Han gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırılarda toplam 9 kişinin öldüğünü, 30 kişinin yaralandığını belirtti.
Bomba uzmanı Inayat Ullah, intihar bombacısının üzerinde yaklaşık 7 kilogram patlayıcı bulunduğunu açıkladı.
Saldırıları Pakistan Talibanı üstlendi.
Afganistan sınırındaki Güney Veziristan bölgesinin yanında yer alan Dera İsmail Han, 2004'ten bu yana terör saldırılarının hedefi oluyor.
Dera İsmail Han bölgesinde düzenlenen iki saldırıda 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhuva eyaletinde düzenlenen iki saldırıda 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.