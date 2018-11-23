Çin'in Karaçi Konsolosluğuna düzenlenen silahlı ve el bombalı saldırıda 2 polis hayatını kaybetti.

Karaçi Emniyet Müdürü Amir Şaikh'in paylaştığı bilgilere göre, kentin Clifton Block 4 bölgesinde düzenlenen saldırıda, 3 kişilik grup silah ve bomba kullanarak konsolosluğa girmeye çalıştı.



Grubu engellemeye çalışan Konsolosluk polisi ile saldırganlar arasında çıkan çatışmada, iki polis hayatını kaybetti, biri de yaralandı. Cinnah Hastanesi Sözcüsü Semi Cemali, yaralı polisin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Olayın konsolosluğun vize bölümü girişinde gerçekleştiğini söyleyen Şaikh, burada bulunanlar ve Çinli yetkililerin hızla bina içine alınarak kapıların kapatıldığını belirtti.



Konsolosluk polisleri tarafından öldürülen 3 saldırganın araçlarında ve üstlerinde yapılan aramada, çok sayıda patlayıcı madde, silah ve canlı bomba yelekleri bulundu.



Saldırıyı üstlenen Belucistan Özgürlük Ordusu, teröristlerin fotoğraflarını paylaştı.



Bölgeye çok sayıda özel harekat polisi ve güvenlik görevlisi sevk edilirken, konsolosluk çevresi de güvenlik çemberine alındı.



Saldırının düzenlendiği bölge, yeni Türk konsolosluk binasının da yakınlarında bulunuyor.



Çinli diplomatlar güvende



Olayın ardından açıklama yapan Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi, saldırıyı kınayarak, "Teröristlerin yaptığı bu korkakça saldırıyı durduran şehit polislerimize rahmet diliyorum. Çin ve Pakistan, gelişmemizi durdurmak isteyenleri mağlup edecektir." dedi.



Kureşi, "Olay kontrolümüz altında, bölge tamamen temizlendi. Tüm Çinli konsolosluk çalışanları ve diplomatlar güvende." ifadelerini kullandı.