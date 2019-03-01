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Pakistan'da düşen uçaktan kurtulan Hint pilot serbest bırakıldı

Pakistan'da düşen Hindistan uçağından yaralı kurtulan Hint pilot, Hindistan'a teslim edildi.

Pakistan'da düşen uçaktan kurtulan Hint pilot serbest bırakıldı

Gerilimin ardından Pakistan pilotu Hindistan'a teslim etti.

Pakistan, Hindistan savaş uçaklarının hava sahalarına girmesi sonucu ateş açtı. Hint uçakları düşerken, 1 Hint pilotu da yakalanmıştı. Yakalanan Hint pilot, Pakistan yönetimi tarafından ülkesine teslim edildi.

Pakistan Başbakanı İmran Han, dün gözaltındaki Hint pilotun "barışçıl niyetlerinin göstergesi olarak serbest bırakılacağını" açıklamıştı.

Pakistanlı yetkililerin gözaltındaki Hint pilot Abhinandan Varthaman'ı Hint yetkililere teslim etmek üzere sınıra götürdü ardından teslim etti.

Ayrıca Pakistan Parlamentosu, gerilimi düşürme ve diyalog taleplerine destek vermesi için Hindistan Parlamentosuna çağrı yaptı.

Buna karşın Pakistan, Hindistan'ın onur konuğu olduğu Abu Dabi'deki İslam İşbirliği Toplantısına katılmama kararı aldı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #pakistan #hindistan
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