Asya'nın kilit ülkesi Pakistan'da hareketli günler yaşanıyor. Pakistan'da iki gün boyunca temaslarda bulunan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, 18,5 milyar dolarlık anlaşma yaptı. Pakistan'ın komşuları Hindistan ile İran ise Pakistan'ı teröre göz yummakla suçluyor. Asya'nın merkezinde politik tansiyon giderek yükseliyor.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın Pakistan'a düzenlediği ziyarette iki ülke yetkilileri 18,5 milyar dolar tutarında mutabakat zaptları ve 1 anlaşma imzaladı.



Pakistan'a iki günlük resmi ziyarette bulunan Suudi Prens Selman ile Pakistan Başbakanı İmran Han'ın katılımıyla imza töreni düzenlendi.



Yenilenebilir enerji alanında 7,5 milyar rafinaj ve petrokimyada 37,5 milyar, elektrik üretim projelerinin desteklenmesi alanında 1,2 milyar riyal mutabakat zaptına imza atıldı.



Anlaşmalarda Pakistan'a aylık 1 milyar riyal değerinde yakıt tedariki sağlayacak.



Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın ziyaret ettiği Pakistan, son günlerde komşularıyla çok ciddi sıkıntılar yaşıyor.



Pakistan ve Hindistan arasında gerilim 14 Şubat'ta Keşmir'de yaşanan 44 Hindu askerinin öldüğü saldırıyla yeniden tırmandı. Hindistan, saldırganların Pakistan tarafından desteklendiğini iddia etti. Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmut Kureşi ise Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine mektup yazarak Hindistan'la yaşanan gerilimi düşürmesi için devreye girilmesini talep etti.



Yeni Delhi'de Pakistan karşıtı gösteriler düzenlendi. Pakistan ise Yeni Delhi Büyükelçisi Sohail Mahmud'u istişarelerde bulunmak üzere geri çağırdığını bildirdi.



İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi de Beluçistan'daki saldırı nedeyiyle Pakistan'ı suçladı.



Kasımi, İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde 27 askerin ölümüne neden olan intihar saldırısıyla ilgili olarak "Pakistan ordusunun, kendi topraklarından İran'a karşı gerçekleştirilen terör saldırılarını engelleyememesi bizim için kabul edilemez" dedi.



Kasımi ayrıca, terör saldırısına ilişkin olarak Pakistan'ın Tahran Büyükelçisi Refet Mesud'un bakanlığa çağrıldığını belirtti.



Asya ülkelerini birbirine bağlayan kilit noktadaki Pakistan'da yaşanan gelişmeler bölgedeki siyasi tansiyonun daha da artacağı şeklinde yorumlanıyor.





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