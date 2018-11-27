Türk savunma sanayisi ürünleri, Pakistan'da düzenlenen savunma fuarında büyük ilgi gördü. "IDEAS" fuarı, bölgenin en önemli fuarları arasında gösteriliyor.

"IDEAS Uluslararası Savunma Fuarı"nın 10'uncusu Pakistan'da düzenlendi.



Fuara, dünyanın birçok ülkesinden savunma sanayi temsilcisi ve üst düzey resmi görevliler katıldı. Türkiye'den katılan 25 firma ise yoğun ilgi gördü.



Türkiye'nin ürettiği zırhlı araç platformları, insanlı/insansız hava araçları, deniz sistemleri, silah sistemleri, mühimmatlar ve lojistik destek ürünleri fuarda sergilendi. Savunma hizmetlerinin tanıtım ve sunumu yapıldı.



Türk yetkililer, Pakistan başta olmak üzere, bölge ülkelerinin silahlı kuvvetlerinin modernizasyonu ve iyileştirilmesine yönelik görüşmeler yaptı.



Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi de Türk stantlarını ziyaret etti, yetkillerden bilgi aldı.



Pakistan, Türk savunma sanayisinin ihracatında önemli bir yer tutuyor. TUSAŞ ile Pakistan arasında yürütülen görüşmeler sonucu, yıl içinde 30 T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri'nin satışına yönelik sözleşme imzalanmıştı.



ulusal.com.tr