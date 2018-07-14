Suudi Arabistan, Mısır, ve Bahreyn, Pakistan'da iki seçim mitinginde düzenlenen ve 132 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarını kınadı.

25 Temmuz seçimlerine doğru geri sayım yapan Pakistan'da ülkenin kuzeyinde ve batısında yapılan iki mitingde patlama oldu. 132 kişi hayatını kaybetti. 230'dan fazla kişi de yaralandı.



Pakistan'ın batısındaki Belucistan eyaletinin Mastung kenti yakınlarında meydana gelen patlamanın, Belucistan Avami Partisi milletvekili adayı Navabzade Siraj Raisani'yi hedef aldığı iddia edildi.



Milletvekili adayının aralarında bulunduğu 128 kişi öldü, 200'den fazla kişi yaralandı. Yaralılar bölgedeki ve Kuetta kentindeki hastanelere kaldırıldı. Saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlendi.



Olay, 2014'teki askeri okula yapılan saldırıdan bu yana yaşanan en kanlı eylem olarak kayıtlara geçti.



Diğer saldırı ise eski bakan ve İslam Ulemaları Camiası Partisinin önde gelen isimlerinden Ekrem Han Durrani'nin Bannu kentinde yaptığı mitingin sonunda düzenlendi.



Durrani'nin konvoyundaki 4 kişi hayatını kaybederken, 32 kişi de yaralandı. Durrani ise saldırıdan yara almadan kurtuldu.



Pakistan'da ay başından bu yana mitinglere ve parti ofislerine düzenlenen saldırı sayısı 6'ya yükseldi.



Pakistan Dışişleri Bakanlığı, seçim mitinginde meydana gelen terör saldırısını en güçlü şekilde lanetledi ve Pakistan halkına başsağlığı diledi.



Yaşananlarla ilgili Türkiye'den taziye mesajı paylaşıldı. Saldırıdan ötürü Pakistan'a başsağlığı dilenen açıklamada, "Bu menfur terör eylemini en güçlü şekilde lanetliyoruz." ifadesi kullanıldı.



ulusal.com.tr