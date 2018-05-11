Pakistan'ın kuzeyindeki Hayber Pehtunhva eyaletinin Bannu bölgesinde, polis minibüsüne düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre bir polis memuru hayatını kaybetti.Kaynak: AA
Polis yetkilisi Sadık Baloç gazetecilere yaptığı açıklamada, Bannu'da park halindeki bir motosiklete bağlı el yapımı patlayıcının polis minibüsünün geçişi sırasında patlatıldığını belirtti.
Baloç, saldırıda ilk belirlemelere göre 1 polis memuru hayatını kaybettiğini, üçü polis 13 kişinin yaralandığını ifade etti.
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