Pakistan'da seçim sonuçları açıklanmaya başlandı. Resmi olmayan sonuçlara göre, muhalefet lideri İmhan Han önde görünürken diğer partiler sonuçlara itiraz ediyor.

Pakistan'da seçimler sona erdi, Devlet televizyonu PTV sonuçları açıklamaya başladı.



Pakistan devlet televizyonun resmi olmayan verilerine göre İmran Han liderliğindeki Pakistan Adalet Hareketi’nin seçimi önde götürüyor.



Muhalefette yer alan İmran Han liderliğindeki Pakistan Adalet Partisi oylarını iki kat arttırdı, federal mecliste 100'ün üzerinde sandalye kazandı.



Oyların şu ana kadar yaklaşık yüzde 42'si sayılırken diğer partiler ise usulsüzlük yapıldığını söyleyerek sonuçlara itiraz ediyor.



Pakistan federal meclisinde 342 sandalyenin 272’si seçimle belirleniyor. Tek başına iktidar için 137 sandalyeye sahip olmak gerekiyor.



ulusal.com.tr