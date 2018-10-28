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Pakistan'dan 29 Ekim mesajı

Pakistan Başbakanı İmran Han, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Han mesajında, Türkiye'nin son dönemde uluslararası arenada üstlendiği rolün Pakistan'a mutluluk verdiğini belirtti.

Pakistan'dan 29 Ekim mesajı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıl dönümü dolayısıyla Pakistan Başbakanı İmran Han tebrik mesajı yayımladı.

İmran Han "Pakistan halkı, hükümeti ve kendi adıma Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıl dönümü gibi hayırlı bir günü kutlamaktan, Türk halkı ve hükümetini tebrik etmekten mutluluk duyuyorum" ifadesini kullandı.

Kurtuluş Savaşı'nda Alt Kıta Müslümanlarının Türk halkına verdiği desteğe de değinen Han "Atalarımızın, Türk kardeşlerimizin ulusal mücadelesinde onların yanında olması bizim için büyük bir gurur" değerlendirmesinde bulundu.

İmran Han, Türkiye'nin son dönemde uluslararası arenada üstlendiği rolün Pakistan'a mutluluk verdiğini de belirtti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #pakistan #cumhuriyet bayramı #mesaj #29 ekim
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