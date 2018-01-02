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Pakistan'dan ABD'ye yanıt

Pakistan, ABD Başkanı Donald Trump'ın İslamabad yönetiminin teröristlere barınak sağladığı yönündeki suçlamalarına sert tepki gösterdi.

Pakistan'dan ABD'ye yanıt

 ABD Başkanı Donald Trump, İslamabad yönetimini 'terörizme güvenli liman sağlamakla' suçlayarak Pakistan'a yapılan dış yardımı kesme tehidinde bulunmuştu.

Suçlamalara Pakistan sert tepki gösterdi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Khawaja Asif, Trump'ın Twitter'da paylaştığı, "Pakistan'ın, ABD'nin Afganistan'da peşinde olduğu teröristleri barındırdığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Pakistan Dışişleri Bakanı  Asif Amerika'nın son 15 yılda Pakistan'a verdiği paraların ülkesinin sunduğu hizmetler için olduğunu, bunun hayırseverlik amacıyla olmadığını söyledi.

 Asif, "Trump,  Afganistan'daki başarısızlıklardan bizi değil buna neden olanları sorumlu tutmalı" dedi.

Washington yönetiminin Afganistan'daki başarısızlıklarının verdiği rahatsızlık nedeniyle sendelediğini savunan  Asif, "ABD yardımının detaylarını ve nerede, ne şekilde kullanıldığını açık oturumlarda paylaşmaya hazırız" değerlendirmesinde bulundu.

Trump mesajında "Çok az yardım yaparak Afganistan'da avladığımız teröristlere sığınacak liman sağladılar. Artık yok!" ifadelerini kullanmıştı.Pakistanlı Bakan Donald Trump'ın "Artık yok" ifadesini  önemsemediklerini kaydetti, kendilerinin Beyaz Saray'a zaten "artık yok" dediklerini söyledi.

ABD yönetiminin 19 Aralık'ta açıkladığı Ulusal Güvenlik Stratejisi Belgesi'nde de "terör örgütlerinin Pakistan topraklarında faaliyet gösterdiği" iddialarına yer vermişti. Pakistan yönetimi ise  iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.

Etiketler; #pakistan #abd
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