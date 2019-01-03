Pakistan ülkedeki FETÖ yapılanmasına karşı önemli bir adım attı.
Talimatı, Pakistan Yüksek Mahkemesi verdi. Türkiye Maarif Vakfı FETÖ'ye ait Pak-Türk Çağ Eğitim Vakfı okullarının yönetimini devraldı.
Geçtiğimiz günlerde Pakistan Yüksek Mahkemesi, FETÖ'nün ülkede terör örgütü olarak ilan edilmesi için İçişleri Bakanlığı'na talimat vermişti.
Pak-Türk Çağ Eğitim Vakfı okullarının devri konusunda görülen davanın metninde mahkeme, FETÖ'nün ülkede terör örgütü ilan edilmesi talebini açıkça ifade etmişti.
Bu kapsamda okulların Türk Maarif Vakfına devri de istenmişti.
ulusal.com.tr
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