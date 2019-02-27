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Pakistan Hindistan arasında, Asya'nın göbeğinde gerilim

Pakistan ve Hindistan arasındaki gerginlik tırmanıyor. İki ülke karşılıklı olarak savaş uçaklarını düşürdü. Pakistan, Hindistan'la yaşanan çatışmaların ardından tüm hava sahasını kapattı

Pakistan Hindistan arasında, Asya'nın göbeğinde gerilim

Pakistan-Hindistan arasındaki gerilim artıyor.

Hindistan hava sahasını ihlal eden Pakistan Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçağı, Cammu Keşmir'de Hindistan'ın açtığı misilleme ateşinde düşürüldü.

Pakistan ordusu da hava sahalarına giren 2 Hint savaş uçağının vurularak düşürüldüğünü ve Pakistan kontrolündeki bölgeye düşen uçağın pilotun yakalandığını açıkladı.

Pakistan, Hindistan ile yaşanan gerginliğin ardından hava sahasını kapattığını duyurdu. Pakistan Sivil Havacılık Otoritesi'nden yapılan açıklamada, ülke hava sahasının tüm uçuşlara kapatıldığı belirtildi.

Pakistan ile Hindistan arasındaki gerginlik iki hafta önce yükselmeye başlamıştı. Keşmir'de 14 Şubat'ta Hintli 44 asker hayatını kaybetmiş, 20 asker yaralanmıştı. Yeni Delhi yönetimi saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçlamıştı. Hindistan'ın 10 bin askeri Keşmir'e göndermesi ve Pakistan'ı terör saldırısından sorumlu tutması üzerine Pakistan, Yeni Delhi Büyükelçisi'ni geri çekmişti.

Öte yandan Avrupa Birliği, iki ülkeye "itidal" çağrısında bulundu. Çin Dışişleri Bakanlığı da "Hindistan ve Pakistan tarafının soğukkanlılığı sürdürebilmelerini ve diyaloğu teşvik edici önlemler almalarını umuyoruz" açıklamasında bulundu.

İslam İşbirliği Teşkilatı Cammu Keşmir Temas Grubu ise Pakistan'ın talebiyle Suudi Arabistan'ın başkenti Cidde'de toplanacak. Ayrıca Pakistan Dışişleri Bakanı Kureşi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bölgedeki gelişmeleri görüştü.

Etiketler; #pakistan #hindistan #asya #keşmir
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