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Pakistan Hindistan gerilimi hava trafiğine de yansıdı

Hindistan ve Pakistan arasında gerginliğin tırmanması havaya da yansıdı. Pakistan'ın hava sahasının tamamını kapatması sebebiyle bazı THY seferleri iptal oldu. Ayrıca, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn, Pakistan'a uçak seferlerini askıya aldı

Pakistan Hindistan gerilimi hava trafiğine de yansıdı

Hindistan, bir savaş uçağının Pakistan tarafından vurulduğunu ve bir pilotun kayıp olduğunu bildirdi. Hindistan, ayrıca Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıkladı.

Gelişmeler üzerine Pakistan hava sahasının tamamını kapattı. Hindistan ise bazı havaalanlarında uçuşları durdurdu.

THY SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ

Türk Hava Yolları (THY), Pakistan ile Hindistan hava sahasının kapatılması nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

Edinilen bilgiye göre, iki ülkede hava sahalarının geçişe kapatılmasının ardından THY, bugün ve yarın Pakistan'ın Karaçi, İslamabad ve Lahor kentine yapılması planlanan karşılıklı bazı tarifeli seferleri icra edemeyecek.

THY'nin iptal ettiği seferler ise şöyle:

"TK 708 İst-Karaçi (27 Şubat) , TK 709 Karaçi-İst (dönüşü 28 Şubat), TK 710 İst-İslamabad (27 Şubat) TK 711 İslamabad-İst (dönüşü 28 Şubat) TK 714 İst-Lahor (27 Şubat) TK 715 Lahor-İst (dönüşü 28 Şubat)"

PAKİSTAN'A UÇUŞLARI ASKIYA ALDILAR

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn, tüm hava sahasının kapalı olması nedeniyle Pakistan'a uçak seferlerini askıya aldığını duyurdu.

BAE Sivil Havacılık Genel Kurulu, ikinci bir emre kadar Pakistan'a yapılan tüm uçuşların askıya alındığını açıkladı.

"Dubai Havalimanları'ndan" yapılan açıklamada da Pakistan hava sahasının kapalı olması nedeniyle uçuşların etkilendiği belirtildi.

Bahreyn'deki Gulf Air şirketi de hava sahasının kapalı olması nedeniyle Pakistan'a yapılan tüm uçak seferlerini askıya aldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #pakistan #hindistan
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