Pakistan ve Hindistan arasındaki gerilim uluslararası çabalarla düşürülmeye çalışılıyor. İki ülke arasındaki tren seferleri tekrar başladı. Ancak Keşmir'de zaman zaman çatışmalar yaşandığı gelen bilgiler arasında. Son olarak Pakistan Donanması, bir Hint denizaltısının Pakistan karasularına girmek isterken engellendiğini açıkladı

Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, bir Hint denizaltısının Pakistan karasularına girmek isterken engellendiğini açıkladı.



Açıklamada Hint denizaltısının Pakistan karasularına girmek üzereyken engellendiği ancak barışı muhafaza etmek için Hint denizaltısı hedef alınmadığı belirtildi.



Pakistan'ın Washington Büyükelçisi Asad Majeed Han da ABD'de konuştu.



Büyükelçi Han, Pakistan'ın tüm barışçıl adımlarına rağmen Hindistan'ın saldırgan ve provoke edici adımlar atmaya devam ettiğini iddia etti.



Öte yandan Hindistan-Pakistan arasında işletilen ve 28 Şubat Perşembe günü durdurulan iki ülke arasındaki tren seferleri yeniden başladı.



İki ülke arasında son olarak 4 Mart'ta karşılıklı ateş açılmıştı. Hindistan medyasında yer alan habere göre Pakistan Cammu Keşmir'in Aknur bölgesini ağır silahlarla vurmuş, Hindistan da buna karşılık vermişti. Yoğun çatışma 3 saatten fazla sürmüştü.



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