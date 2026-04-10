Pakistan: "İsrail Lübnan’da soykırım yapıyor"

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, ateşkes müzakerelerinin yürütüldüğü bir dönemde İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürmesini "soykırım" olarak nitelendirdi

Toygu Ökçün
Sosyal medya platformu üzerinden açıklamalarda bulunan Savunma Bakanı Asıf, İsrail’i "şeytani ve lanetli" olarak tanımlayarak, sivil katliamlarının Gazze ve İran’ın ardından Lübnan’da devam ettiğini vurguladı. İsrail’in Filistin topraklarındaki varlığını "Avrupalı Yahudiler için kurulmuş bir yapı" olarak nitelendiren Asıf, İslamabad’da barış arayışlarının sürdüğü esnada Lübnan’da yaşananları bir soykırım süreci olarak ifade etti.

Söz konusu açıklamalar, Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Lübnan’ı ABD ve İran arasındaki geçici ateşkes mutabakatının dışında tutma kararıyla eş zamanlı bir seyir izliyor.

Katil Netanyahu’nun Lübnan’ı diplomasi masasına dahil etmeme yönündeki ısrarı sürerken, İsrail ordusunun Lübnan topraklarındaki sivillere yönelik saldırıları şiddetini artırarak devam ediyor.

LÜBNAN'DA SOYKIRIMCI İSRAİL TARAFINDAN 1888 KİŞİ KATLEDİLDİ

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan güncel verilere göre, 2 Mart tarihinden bu yana devam eden İsrail saldırıları sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 1888’e ulaştı. Bölgede sivil kayıplar artarken, İsrail’in askeri operasyonlarını durdurmaması ve diplomatik çözüm süreçlerini sınırlı tutması uluslararası alanda tepki toplamaya devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber

