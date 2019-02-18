13 Şubat'ta İran'da Devrim Muhafızlarına karşı gerçekleşen terör eylemi sonrası İran ile Pakistan ilişkileri gerildi. İran, teröristlerin Pakistan'da üstlenip, hazırlık yapıp saldırmalarından Pakistan hükümetini sorumlu tutuyor. Keşmir'deki Hintli askerlere yapılan saldırı nedeniyle de Hindistan'da Pakistan aleyhine gösteriler düzenlendi.

13 Şubat'ta İran'da Devrim Muhafızlarına karşı gerçekleşen terör eylemi sonrası İran ile Pakistan ilişkileri gerildi. İran, teröristlerin Pakistan'da üstlenip, hazırlık yapıp saldırmalarından Pakistan hükümetini sorumlu tutuyor. Keşmir'deki Hintli askerlere yapılan saldırı nedeniyle de Hindistan'da Pakistan aleyhine gösteriler düzenlendi.



Pakistan komşularının hedefinde... İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde 27 askerin ölümüne neden olan intihar saldırısıyla ilgili olarak da Pakistan'ı eleştirdi.



Kasımi, "Pakistan ordusunun, kendi topraklarından İran'a karşı gerçekleştirilen terör saldırılarını engelleyememesi bizim için kabul edilemez" dedi.



Kasımi ayrıca, terör saldırısına ilişkin olarak Pakistan'ın Tahran Büyükelçisi Refet Mesud'un bakanlığa çağrıldığını belirtti.



Devrim Muhafızlarına saldırı sonrası İran ile ilişkileri gerilen Pakistan, sorunlu ilişkilere sahip olduğu sınır komşusu Hindistan'la da zor bir süreçten geçiyor. Pakistan ve Hindistan arasında gerilim 14 Şubat'ta Keşmir'de yaşanan saldırıyla yeniden tırmandı.



Hindistan kontrolündeki Keşmir'de düzenlenen saldırıda 44 Hint askeri ölmüştü. Hindistan saldırganların Pakistan tarafından desteklendiğini iddia etti. Yeni Delhi'de Pakistan karşıtı gösteriler düzenlendi.



Pakistan ise Yeni Delhi Büyükelçisi Sohail Mahmud'u istişarelerde bulunmak üzere geri çağırdığını bildirdi. Pakistan komşularıyla tüm bu olayları yaşarken Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman iki günlük ziyaret kapsamında Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gitti. Selman, Pakistan Başbakanı İmran Han tarafından resmi törenle karşılandı.



ulusal.com.tr