Pakistan, Türkiye'nin talebiyle Afganistan operasyonlarını geçici olarak durdurdu

Pakistan; Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar’ın diplomatik talepleri üzerine Afganistan’a yönelik askeri operasyonlarını geçici olarak durdurduğunu açıkladı

Toygu Ökçün
Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, ABD merkezli X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, bölge barışı için kritik bir adım atıldığını duyurdu. Tarar; yaklaşan Ramazan Bayramı ve Suudi Arabistan, Katar ile Türkiye'nin talebi üzerine Pakistan'ın Afganistan'a yönelik askeri operasyonları geçici olarak durdurduğunu ifade etti.

MOLA 19 MART’TA BAŞLIYOR

Açıklanan takvime göre, operasyonlardaki bu duraklama 18 Mart'ı 19 Mart'a bağlayan gece yarısından itibaren başlayacak ve 23 Mart'ı 24 Mart'a bağlayan gece yarısına kadar geçerli olacak. Bakan Tarar, bu süreçte Pakistan sınırları içerisinde herhangi bir saldırı veya terör olayı yaşanması durumunda operasyonların "yeniden başlayacağını" sert bir dille belirtti.

SAVAŞ TAMTAMLARI NASIL BAŞLADI?

Pakistan ve Afganistan arasındaki gerilim Şubat ayında zirve yapmıştı. İslamabad yönetimi, 22 Şubat'ta ülkede yaşanan bombalı saldırılara yanıt olarak Afganistan sınırındaki 7 noktada bulunan "terör kampı" hedeflerini vurmuştu. Kabil yönetiminin 26 Şubat'ta Pakistan askeri tesislerine saldırmasıyla çatışmalar sınır hattına yayılmıştı.

İSTANBUL MÜZAKERELERİNDEN BUGÜNE

İki ülke arasındaki kriz yeni değil. Ekim 2025'te benzer bir gerilim yaşanmış, taraflar Kasım 2025'te çözüm yollarını aramak için İstanbul'da bir araya gelmişti. Ancak bu müzakerelerin sonuçsuz kalmasıyla silahlar yeniden ateşlenmişti. İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini savunurken, Kabil yönetimi bu iddiaları reddetmeye devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber

