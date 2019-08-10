Pakistan Dışişleri Bakanı Mahmud Kureyşi Çinli mevkidaşı Vang Yi ile bir araya geldi. Çin'in "özel ve acil bir ziyaret" olarak duyurduğu görüşmede Keşmir konusu ele alındı. Çin tarafı Pakistan'ın haklarını savunmasını desteklediklerini ifade etti. Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi ise, "Çin'in Keşmir konusunda adaleti koruyacağına inanıyoruz" dedi

Pakistan ve Çin arasında Cammu Keşmir meselesi görüşüldü.



Pakistan Dışişleri Bakanı Mahmud Kureyşi, Çin'in başkenti Pekin'de Çinli mevkidaşı Vang Yi ile bir araya geldi. Çin tarafı toplantıyı "özel ve acil bir ziyaret" şeklinde duyurdu.



Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi Çin Dışişleri Bakanı Vang'a, son dönemde Cammu Keşmir'de yaşanan gelişmelere yönelik ülkesinin görüşleri, tutumu ve aldığı karşı önlemlere ilişkin bilgi verdi.



Kureyşi, "Çin'in Keşmir konusunda adaleti koruyacağına inanıyoruz" ifadesini kullandı. Pakistan Dışişleri Bakanı, ülkesinin önemli stratejik konularda Çin ile mevcut dostluğunu derinleştireceklerini kaydetti.



Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ise Keşmir'deki gelişmelerden ciddi endişe duyduğunu dile getirdi.



Vang Yi, ilgili tarafların bu tarihi sorunu Birleşmiş Milletler Tüzüğü, BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararları ve ikili anlaşmalara göre barışçı şekilde çözmeleri gerektiğini söyledi.



Çinli Bakan Pakistan'ın kendi hak ve çıkarlarını korumasını desteklemeye devam edeceklerini belirtti.



Vang Yi ayrıca, Pakistan'ın da Hindistan'ın da Çin'in komşusu olduğunu hatırlattı. İki ülkenin kalkınma ve Güney Asya'daki barış gibi konulara öncelik vererek, barış içinde bir arada yaşamanın yolunu keşfetmeleri çağrısında bulundu.



ulusal.com.tr

