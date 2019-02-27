Pakistan ve Hindistan arasındaki gerginlik tırmanıyor. İki ülke karşılıklı olarak savaş uçaklarını düşürdü. Pakistan, Hindistan'la yaşanan çatışmaların ardından tüm hava sahasını kapattı. Pakistan Başbakanı İmran Han, "Sağduyu hakim olmalı. Sorunlarımızı diyalog yoluyla çözmeliyiz." dedi.

Pakistan-Hindistan gerilimi artıyor.



Pakistan ile Hindistan arasında Cammu Keşmir'deki bombalı saldırı nedeniyle iki haftadır süren gerginlik, iki ülkenin karşılıklı savaş uçaklarını düşürmesiyle zirveye çıktı.



Hindistan hava sahasını ihlal eden Pakistan Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçağı, Cammu Keşmir'de Hindistan'ın açtığı ateşle düşürüldü.



Pakistan ordusu da hava sahalarına giren 2 Hint savaş uçağının vurularak düşürüldüğünü ve Pakistan kontrolündeki bölgeye düşen uçağın pilotun yakalandığını açıkladı.



Pakistan'daki çok sayıda kentte havaalanları kapatıldı, sivil uçuşlar durduruldu. Pakistan Sivil Havacılık Otoritesi'nden yapılan açıklamada, ülke hava sahasının tüm uçuşlara kapatıldığı belirtildi.



Pakistan Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Asıf Gafur ise Hindistan ile savaşmak istemediklerini söyledi. Gafur yaptığı açıklamada, "Her şeyi yapabilecek kapasitedeyiz ancak tansiyonun yükselmesini istemiyoruz" dedi.



Pakistan Başbakanı İmran Han da "diyalog" açıklaması yaptı. Hindistan yönetimine çağrıda bulunarak, "Sağduyu hakim olmalı." ifadelerini kullandı.



Öte yandan Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal, Bakanlığa çağrılan Hindistan'ın İslamabad Büyükelçi Vekili Gaurav Ahluwalia ile görüştü. Görüşmede, Hindistan'ın Keşmir'i ayıran Kontrol Hattı'nda yaptığı sınır ihlallerini kınadı.



Pakistan ile Hindistan arasındaki gerginlik iki hafta önce yükselmeye başlamıştı. Keşmir'de 14 Şubat'ta Hintli 44 asker hayatını kaybetmiş, 20 asker yaralanmıştı. Yeni Delhi yönetimi saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçlamıştı. Hindistan'ın 10 bin askeri Keşmir'e göndermesi ve Pakistan'ı terör saldırısından sorumlu tutması üzerine Pakistan, Yeni Delhi Büyükelçisi'ni geri çekmişti.





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