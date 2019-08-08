Hindistan'ın, Cammu Keşmir'in statüsünü değiştirmesinin yankıları sürüyor. Yeni Delhi'deki büyükelçisini geri çağıran Pakistan, Hint büyükelçinin ülkeyi terk etmesini istedi. Hindistan güçleri ise protesto gösterilerinde en az 500 kişiyi gözaltına aldı.

Pakistan Ulusal Güvenlik Konseyi, Hindistan'la diplomatik ilişki seviyesini düşürme kararı aldı. Ayrıca Pakistan ile Hindistan arasındaki tren seferleri durduruldu.Pakistan Ulusal Güvenlik Konseyi, Başbakan İmran Han başkanlığında toplandı. Toplantıdan Hindistan'la diplomatik ilişki seviyesini düşürme ve ikili ticareti durdurma kararı çıktı.Pakistan Ulusal Güvenlik Konseyi kararları süratle uygulanmaya başlandı.Pakistan Hindistan'dan İslamabad büyükelçisini geri çekmesini talep etti.Pakistan Dışişleri Bakanı Mahmud Kureyşi yaptığı açıklamada "Bizim büyükelçimizin artık Delhi'de olmayacağı çok açık. Buradaki adamın da ayrılacağı da gayet net" ifadesini kullandı.Öte yandan Pakistan Keşmir sorununu uluslararası kamuoyunun gündemine taşıdı.Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup yazdı. Kureyşi, Cammu Keşmir konulu mektupta, Birleşmiş Milletler'in Hindistan kontrolündeki Keşmir'de yaşanan şiddet olaylarına karşı sesini çıkarması gerektiğini ifade etti.Mektubunda Kureyşi, Cammu Keşmir'de, Keşmirlilerin gözaltında öldürülme, işkence, tecavüz ve havalı silahlarla kör edilme gibi baskı araçlarıyla insan haklarının ihlal edildiğini belirtti.Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile telefonda Cammu Keşmir meselesini görüştü. Kureyşi, Mogherini'den (Mogerini) Avrapu Birliği üyelerini de konu hakkında bilgilendirmesini istedi.Cammu Keşmir'den gelen son bilgilere göre halk Hindistan'ın kararını protesto etmeye devam ediyor. Hindistan güvenlik güçlerinin en az 500 kişiyi gözaltına aldığı da bölgeden gelen bilgiler arasında.