Pakistan ve Hindistan arasındaki gerilim dünya kamuoyunun bir numaralı gündem maddesi oldu. Başta Asya ülkeleri olmak üzere Dünya çapında taraflara itidal çağrısı yapıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Pakistanlı mevkidaşı Kureyşi ile konuştu. Çavuşoğlu, itidal çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Hindistan arasında yaşanan gerilim, çatışma hakkında konuştu. Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'nin gelişmeleri kendisine aktardığını kaydetti. Çavuşoğlu, gerginliğin azaltılması için Türkiye'nin her zaman katkı yapma hazır olduğunu söyledi.



Bakan Çavuşoğlu, şu ana kadar Hindistan ile bir temaslarının olmadığını belirterek, "Biz diyaloğa açığız ve tabii ki Hindistan'la da bu konuyu görüşmek isteriz." ifadesini kullandı.



Bir itidal çağrısı da Rusya'dan geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Pakistan ile Hindistan arasında yaşanan gerginlikten ötürü derin endişe duyduklarını belirterek, taraflara itidal çağrısında bulundu.



Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hindistan ve Pakistan tarafının soğukkanlılığı sürdürebilmelerini ve diyaloğu teşvik edici önlemler almalarını umuyoruz" denildi. Açıklamayı yapan sözcü Lu Kang, Çin'in bu korudaki tutumunun çok açık olduğunun altını çizdi.



Öte yandan Avrupa Birliği de iki ülkeye "itidal" çağrısında bulundu. İslam İşbirliği Teşkilatı Cammu Keşmir Temas Grubu ise Pakistan'ın talebiyle Suudi Arabistan'ın başkenti Cidde'de toplandı. İslam İşbirliği Teşkilatı, Keşmir bölgesinde artan gerilimden endişe duyduğunu belirterek gerilimin acil olarak düşürülmesini istedi.







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