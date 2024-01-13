Pakistan'da bombalı saldırı: 5 asker öldü

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Belucistan eyaletinin Keç bölgesinde militanlar, askeri konvoya uzaktan kumandalı bomba ile saldırı düzenledi.

Bombalı saldırıda 5 asker yaşamını yitirdi, çıkan çatışmada 3 militan etkisizleştirildi.

Hayber Pahtunhva eyaletinin Kuzey Veziristan ve Dera İsmail Han bölgelerinde çıkan çatışmalarda da 4 militan etkisiz hale getirildi.

Pakistan ordusu, militanların hangi örgüte üye olduğuna dair bilgi paylaşmadı.