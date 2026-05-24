Pakistan'da güvenlik personelini taşıyan trene bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde bombalı saldırı düzenlendi. Quetta kentinde güvenlik personeli ve ailelerini taşıyan servis trenine yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu en az 14 kişi yaşamını yitirdi, 70 kişi yaralandı.

Yetkililer, patlamanın etkisiyle trenin üç vagonunun raydan çıktığını, iki vagonun ise devrildiğini açıkladı. Patlamanın ardından bölgede büyük panik yaşandı.

Görgü tanıkları, patlama sesinin uzak bölgelerden de duyulduğunu belirtirken, çevrede bulunan araçlar ile evlerde ciddi hasar meydana geldiğini aktardı.

BELUCİSTAN’DA ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Belucistan Başbakanı Sarfraz Bugti’nin medya ve siyasi işler danışmanı Shahid Rind, saldırıya ilişkin açıklamasında ölenler arasında üç sınır muhafızının da bulunduğunu söyledi.

Rind, “Terör unsurları hiçbir şekilde müsamaha görmeyecek” ifadelerini kullanırken, Bugti’nin gelişmeleri bizzat takip ettiğini belirtti.

Açıklamada ayrıca Quetta’daki hastanelerde acil durum ilan edildiği, tüm sağlık personeli ve çalışanlarının göreve çağrıldığı bildirildi.

Saldırının ardından güvenlik güçleri bölgeyi kordon altına alırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.