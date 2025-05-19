Pakistan'da kanlı saldırı: Pazar yerinde bombalı araç patladı, ölü ve yaralılar var

Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Qillah Abdullah şehrinde, pazar yerine yakın bir bölgede bombalı araç patladı. Dün gece saatlerinde meydana gelen saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.

Komiser Yardımcısı Abdullah Riaz, patlamanın şehrin merkezi noktalarından birinde gerçekleştiğini ve çevredeki dükkanlar ile binaların ağır hasar aldığını açıkladı.

HÜKÜMETTEN KINAMA GELDİ

Belucistan hükümeti sözcüsü Shahid Rind, saldırıyı sert bir şekilde kınadıklarını belirtti. Rind, "Masum sivillere yönelik bu tür saldırılar asla kabul edilemez. Soruşturma başlatıldı, faillerin yakalanması için tüm güvenlik birimleri seferber edildi," ifadelerini kullandı.

Henüz saldırıyı üstlenen bir grup olmasa da yerel basında, saldırının Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği iddia edildi. BLA, Belucistan'ın Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bölgeyi yönetmesini savunan ayrılıkçı bir örgüt olarak biliniyor.

PAKİSTAN'IN BİTMEYEN TERÖR SORUNU

Pakistan, özellikle Afganistan sınırına yakın Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde sıkça terör saldırılarına maruz kalıyor. Bu bölgelerde faaliyet gösteren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerini ve sivil halkı hedef alıyor.

İslamabad yönetimi, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan hükümeti bu iddiaları reddediyor.