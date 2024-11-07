Pakistan'da terör saldırıları! Ölü ve yaralılar var

Pakistan'ın kuzeybatısında 2 ayrı terör saldırısı gerçekleştirildi. Saldırılarda 4 polis ve 2 çocuk ölürken 5 polis de yaralandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Pakistan'da terör saldırıları! Ölü ve yaralılar var
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Pakistan'da 2 ayrı terör saldırısı meydana geldi. Pakistan'ın Güney Veziristan bölgesinde güvenlik güçlerini taşıyan bir aracın geçişi esnasında yol kenarına yerleştirilen bomba infilak etti. Patlamada 4 polis yaşamını yitirirken, 5 polis de yaralandı.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı ancak Pakistan Talibanı'nın (TTP) son dönemde bölgede saldırılarını artırdığı dikkati çekiyor.

Ayrıca, TTP'nin Hayber Pahtunhva eyaletindeki Tirah vadisinin yakınına attığı belirtilen havan topu bir yolun kenarına düştü. Saldırı esnasında yürüyerek okula giden 2 çocuk hayatını kaybetti.

25 Ekim'de ülkenin kuzeybatısı ve kuzeydoğusunda TTP militanlarıyla çıkan çatışmalarda 1 polis ve 10'u askerin hayatını kaybettiği, 19 militanın öldürüldüğü bildirilmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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