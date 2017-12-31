İpekyolu projesiyle yeni bir kuşak kuruluyor, yeni bir dönem başlıyor. Savaş, yıkım ve terörle anılan Afganistan'da İpek Yolu açılıyor. İlk kez üçlü zirvede biraraya gelen Çin, Afganistan ve Pakistan Dışişleri Bakanları, bölgeyi ayağa kaldıracak ekonomik hamleleleri masaya yatırdı. Ulusal Kanal Pakistanlı siyaset bilimci Abdullah Dayo ile zirvenin ayrıntılarını konuştu.

Çin, Pakistan ve Afganistan Dışişleri Bakanları Pekin'de üçlü zirvede biraraya geldi.



Bakanlar ekonomi ve güvenlik konularında bölgenin kaderine etki edecek kritik adımlar attı.



Dışişleri Bakanları düzeyinde Çin, Afganistan ve Pakistan arasında gerçekleştirilen ilk üçlü görüşme sonrasında Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ile Pakistan arasındaki 57 milyar dolarlık Çin-Pakistan Ekonomi Koridoru'nun Afganistan'a uzatılacağını açıkladı. Pakistanlı siyaset bilimci Abdullah Dayo,bu yeni adımla ilgili Ulusal Kanal'a konuştu.



Bu anlaşma ile savaştan zarar görmüş Afganistan'ın ekonomik olarak gelişmesi ve bu kapsamda ülkede güvenlik ortamının sağlanması hedefleniyor.



Çin’in Afgan hükümeti ile Taliban arasındaki barış görüşmelerini desteklediğini kaydeden Wang, bu konuda gerekli yardımları sağlamaya devam edeceklerini söyledi.



Çin, Pakistan'ın bağımsızlığını ilan ettiği 1947 yılından itibaren Afganistan ile olan ilişkilerinde, kendisini arabulucu bir pozisyonda konumlandırmaya çalışıyor.



Haber: Melisa Akbaş

Kamera: Şengül Derin ​

ulusal.com.tr