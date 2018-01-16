banner965
Afrin'de siviller küçük gruplar halinde göçe başladı
Afrin'de siviller küçük gruplar halinde göçe başladı
Erdoğan, Stoltenberg ile Suriye'yi görüştü
Erdoğan, Stoltenberg ile Suriye'yi görüştü
Pentagon'dan Afrin açıklaması
Pentagon'dan Afrin açıklaması
ABD'den Barzani'ye destek telefonu
ABD'den Barzani'ye destek telefonu

Papa'nın Şili ziyaretinin ilk gününde 3 kilise ateşe verildi

Şili'de temaslarda bulunan Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un ziyaretinin ilk gününde üç kilisenin ateşe verildiği bildirildi.

Papa'nın Şili ziyaretinin ilk gününde 3 kilise ateşe verildi

Şili'de temaslarda bulunan Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un ziyaretinin ilk gününde üç kilisenin ateşe verildiği bildirildi.

Yetkililer, Papa Franciscus'un Şili ziyaretinin bugün başlamasıyla, Araucania bölgesinde iki, Puento Alto'da bir kilisenin ateşe verildiğini kaydetti.

Ülkede geçen hafta cuma gününden bu yana 9 kilisenin saldırıya uğradığı bildirildi. Nedeni ve failleri henüz tespit edilemeyen saldırılarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şili'de etnik bir topluluk olan Mapuçe halkından bazı radikal gruplar, son yıllarda ormanlık alanları, çiftlikleri ve kiliseleri yakarak, atalarına ait oldudunu iddia ettikleri toprakların iadesini talep ediyor.

Adları kendi dillerinde "toprağın halkı" anlamına gelen Mapuçeler, 300 yıl boyunca İspanyol işgaline karşı mücadele ettikten sonra 19. yüzyılda aldıkları askeri yenilgilerle Şili'nin başkent Santioago'nun 800 kilometre güneyindeki Araucania bölgesine yerleşti. Yerlilerin boşalttığı bölgeler ise zamanla Avrupalı yerleşimciler tarafından sömürgeleştirildi.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #Şili #Papa Franciscus #kilise
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Japonya'da yanlış füze alarmı
Sonraki Haber
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Gaziantep'te
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.