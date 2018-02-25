İngiltere'de büyük patlama!
İngiltere'de büyük patlama!
İstanbul’a kar yağışı için bu günlere dikkat
İstanbul’a kar yağışı için bu günlere dikkat
TÜRSAB yeni başkanını seçti
TÜRSAB yeni başkanını seçti
Galatasaray'dan sert açıklama
Galatasaray'dan sert açıklama

Papua Yeni Gine'de deprem

Pasifik Okyanusu'nun güneyindeki Papua Yeni Gine'de 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Papua Yeni Gine'de deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Papua Yeni Gine'de, merkezi üssü ülkenin doğusundaki Lagaip-Porgera şehrinin 89 kilometre güney batısı olan 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Yerin 35 kilometre altında meydana gelen depremin TSİ 20.44'de olduğu kaydedildi.

Can kaybı ve maddi hasar konusunda henüz bilgi verilmedi.

ABD Pasifik Tsunami Alarm Merkezinden (PTWC) yapılan açıklamada ise depremin karada olması sebebiyle herhangi bir dev dalga oluşmasının beklenmediği ve tsunami alarmı verilmediği belirtildi.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #papua yeni gine
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.