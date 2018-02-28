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Papua Yeni Gine yine sallandı

Papua Yeni Gine'nin doğu sahilinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tsunami alarmının verilmediği depremde can veya mal kaybı olmadı.

Papua Yeni Gine yine sallandı

Pasifik Okyanusu'nun güneyindeki Papua Yeni Gine yine sallandı. Ülkenin doğu sahilinde 6,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Ulusal Afet Yönetimi Ajansı Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, Endonezya'nın doğusundaki Boven Digoel'in 239 kilometre güneydoğusunda oluşan 6,4 büyüklüğündeki depremin, 100 kilometre derinlikte meydana geldiğini söyledi.

Depremden sonra tsunami alarmının verilmediği, can ya da mal kaybının olmadığı belirtildi.

Southern Highlands Valisi William Powi de, hafta başında meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki depremde 4'ü eyaletin başkenti Mendi'de yaşadıkları binanın çökmesi, 3'ü evlerinin toprak altında kalması sonucu toplam 15 kişinin öldüğünü açıkladı.

Yardıma ihtiyaçları olduğunu dile getiren Powi, deprem sonrası bölgede üç petrol ile bir sıvılaştırılmış doğalgaz sahası ve bir altın madeninin faaliyetlerini durduğunu aktardı.

Bölgede ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Papua Yeni Gine'de Pazartesi sabahı merkez üssü Lagaip-Porgera şehrinin 89 kilometre güneybatısı olan, Richter ölçeğine göre 7,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #papua yeni gine #deprem #tsunami
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