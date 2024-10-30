Papua Yeni Gine'de 6 büyüklüğünde deprem oldu

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Papua Yeni Gine'nin Kimbe kenti açıklarında 6 büyüklüğünde deprem oldu.

Papua Yeni Gine'de 6 büyüklüğünde deprem oldu
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ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'nun yaptığı açıklamaya göre Papua Yeni Gine'nin Kimbe kenti açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Batı Yeni Britanya eyaletine bağlı Kimbe kentinin 121 kilometre kuzey açıkları olduğunu açıkladı.

Yaklaşık 521 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. Depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı bildirilmedi.

Papua Yeni Gine, dünyadaki depremlerin ve volkanik faaliyetlerin çoğunun meydana geldiği Pasifik "Ateş Çemberi" üzerinde yer alıyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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