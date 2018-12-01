Paris sokakları hareketlendi. İki haftadır Fransa'da süren eylemler devam ediyor. Sarı Yelekliler olarak bilinen protestoculara polis müdahale etti. Şanzelize Caddesi ve etrafındaki gösteride 60 kişi gözaltına alınırken, 3'ü polis 10 kişi yaralandı.

Fransa'da akaryakıt zamlarını protesto eden "Sarı yelekliler", bugün Paris ve diğer birçok Fransız kentinde gösteri düzenledi. Paris'in Champs-Elysees Caddesi'nde (Şanzelize Caddesi) gösterilerinde ise şiddet görüntüleri ortaya çıktı. Pek çok kişi yaralandı.



Şanzelize'de Polisin biber gazı ve tazyikli suyla müdahale ettiği gösterilerde gözaltılar oldu. 60 kişi gözaltına alınırken, 3'ü polis 10 kişi yaralandı. Fransız İçişleri Bakanlığı, eylemcilerin Şanzelize çevresinde yoğunlaştığını açıkladı.



Eylemciler, sabahın erken saatlerinde yoğun güvenlik önlemlerin alındığı Şanzelize Caddesi etrafında toplandı. Polis, caddeye girmelerine izin vermediği eylemcileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı. Eylemciler, çevredeki birçok yeri ateşi verirken, polislere taş ve şişe fırlattı.



Restoran, kafe ve mağaza kepenk indirdi. Protesto nedeniyle çevredeki çok sayıda cadde trafiğe kapatıldı ve metro seferleri durduruldu.



Fransa'da yapılan ankete göre, Fransızların yüzde 84'ü "Sarı yeleklileri" destekliyor.



Benzer gösteriler Brüksel sokaklarında da yapılıyor.





ulusal.com.tr