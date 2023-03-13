Paris sokaklarında çöp yığınları: Halk sağlığını tehdit ediyor

Fransa'da kamu harcamalarından sorumlu Bakan Gabriel Attal, temizlik işçilerinin grevi nedeniyle başkent Paris'te yığılan çöplerin güvenlik ve sağlık için sorun teşkil ettiğini belirtti.

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Paris sokaklarında çöp yığınları: Halk sağlığını tehdit ediyor - Resim: 1 1 6

 Fransa'da kamu harcamalarından sorumlu Bakan Gabriel Attal, temizlik işçilerinin grevi nedeniyle başkent Paris'te yığılan çöplerin güvenlik ve sağlık için sorun teşkil ettiğini belirtti.

Paris sokaklarında çöp yığınları: Halk sağlığını tehdit ediyor - Resim: 2 2 6

Fransız BFMTV kanalının haberine göre, Attal, temizlik işçilerinin eylemine değinerek, greve saygı duyduğunu ancak bu nedenle başkent Paris'te yığılan çöplerin "güvenlik" ve "sağlık" sorunu teşkil ettiğini söyledi.

Paris sokaklarında çöp yığınları: Halk sağlığını tehdit ediyor - Resim: 3 3 6

Attal, buna karşı tedbirler alınması gerektiğini ve "zorla işe dönme" prosedürünün devreye sokulabileceğini vurguladı.

Paris sokaklarında çöp yığınları: Halk sağlığını tehdit ediyor - Resim: 4 4 6

Söz konusu prosedür kapsamında, "kamu hizmetinin devamlılığını veya toplumun ihtiyaçlarını ciddi şekilde baltalayan grev durumunda" çalışanlar işe dönmeye zorlanabiliyor.