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Paris'te patlama: 4 ölü 36 yaralı

Fransa'da meydana gelen patlamada 4 kişi öldü, 36 kişi yaralandı. Patlamanın bir fırındaki gaz kaçağından olduğu belirtiliyor.

Paris'te patlama: 4 ölü 36 yaralı

Fransa'nın başkenti Paris'te şiddetli bir patlama oldu. Açıklama Paris Emniyet Müdürlüğünden yapıldı.

Dokuzuncu bölgedeki bir fırında meydana geldiği tespit edilen olayda 4 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.

Fransız basınında yer alan haberlerde, patlamanın gaz kaçağından kaynaklandığı ifade edildi. 

Olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiği belirtildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Paris polisi, bölgeden uzaklaşmaları ve acil durum araçlarının geçişine izin vermeleri konusunda halkı uyardı.

Patlama sonrası bazı binalar ciddi oranda hasar gördü...

ulusal.com.tr

Etiketler; #Paris #patlama
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