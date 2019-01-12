Fransa'nın başkenti Paris'te patlama meydana geldi. Patlamanın bir fırında olduğu belirtiliyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te şiddetli bir patlama meydana geldi.



Olay yerine ekipler sevk edilirken, henüz resmi açıklama yapılmadı.



Patlamaya, bir fırındaki gaz sızıntısının neden olduğu değerlendiriliyor.



İtfaiye ekipleri birçok kişinin yaralandığını bildirdi. Ekipler bölgede güvenlik önlemleri aldı.



Paris polisi, bölgeden uzaklaşmaları ve acil durum araçlarının geçişine izin vermeleri konusunda halkı uyardı.



Patlama sonrası bazı binalar ciddi oranda hasar gördü...



ulusal.com.tr



