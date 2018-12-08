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Paris'te polis müdahalesi! 481 gözaltı

Avrupa ve tüm dünya bugün Fransa başta olmak üzere Avrupa şehirlerinde yapılacak olan Sarı Yelekliler eylemlerine kilitlenmiş durumda. Henüz eylemler tam anlamıyla başlamamışken Paris'ten 481 göstericinin gözaltına alındığı haberi geldi.

Paris'te polis müdahalesi! 481 gözaltı

Fransa bugün, akaryakıt zammına tepki olarak ortaya çıkan sarı yeleklilerin geniş çaplı protestolarının dördüncüsüne sahne olacak.

Champs-Elysees (Şanzelize) Bulvarı ile Elysee Sarayı ve çevresi olmak üzere Paris'in değişik bölgelerinde toplanması beklenen Sarı Yelekliler, Macron'a olan tepkilerini bir kez daha dile getirecek.

Paris'te gösterilerciler henüz sokakları doldururken şu ana kadar 481 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Paris gibi Belçika'nın başkenti Brüksel'in de hareketli bir gün geçirmesi bekleniyor. Brüksel'de sosyal medya üzerinden örgütlenen Sarı Yelekliler, Avrupa Birliği kurumlarının bulunduğu Schuman çevresinde toplanacak.

Gösterilere biber gazı ve ses bombasıyla müdahale etmeye devam eden polis, Champs-Elysees Caddesi'nden çıkışlarına izin vermediği eylemcilere yönelik anons yaparak, "Son kez uyarıyoruz. İtidal çağrısında bulunuyoruz." dedi.

 

Etiketler; #Paris #protesto #fransa
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