Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un açıklamaları da fayda etmedi. Ülkede protestolar sürüyor. Paris'te sarı yeleklilerin düzenleyeceği gösteri öncesinde 25 kişi gözaltına alındı.

Kamu yayıncısı France Info'nun haberine göre, sarı yeleklilerin Paris'te bugün yapacağı eylemden önce 25 kişi gözaltına alındı.



Akaryakıt zamlarına tepki olarak başlayan ancak daha sonra Fransa yönetimine öfkeye dönüştü.



Sarı yeleklilerin protestoları, hükümetin iptal çağrılarına rağmen bugün ülke genelinde devam ediyor.



Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un vaatlerini yetersiz bulan eylemciler, Paris'in ünlü Şanzelize Caddesi ve Opera Meydanı'nda toplanacak.



Ülke genelinde yaklaşık 89 bin polis görev yaparken, Paris'i 8 bin polis ile 14 zırhlı araç koruyacak.



Gösteri nedeniyle Şanzelize Caddesi ve çevresindeki mağaza ve restoranlar kepenkleri indirirken, çok sayıda metro hattı çalışmayacak.



ulusal.com.tr