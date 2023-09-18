Parlemento Başkanı açıklama yaptı! İsveç'in NATO üyeliği onaylanacak mı?

Euronews'te yer alan habere göre NATO üyeliği için Türkiye ve Macaristan'ın onayını bekleyen İsveç'e Budapeşte'den "olumsuz" haber geldi. Daha önce de Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin oylanmasının ertelendiğini duyurmuştu.

İSVEÇ'İN NATO YOLUNDA MACARİSTAN ENGELİ

Macaristan Parlementosu Başkanı ve iktidar partisinin kurucularından Laszlo Kover, bir televizyon programına İsveç'in NATO üyeliği hakkında açıklamalarda bulundu. Kover, yaptığı açıklamada, İsveç'in NATO'ya katılmasının onaylanması hakkında "emin olmadığını" belirtti. Kover, sürecin daha da gecikebileceğinin işaretlerini verdi.

Temmuz 2022'den beri Macaristan parlementosunda bekletilen teklif, daha önce de Macaristan Başbakanı Victor Orban tarafından Macaristan Parlamentosunun 2023'teki ilk oturumuna ertelenmişti. Bu oturumda da ele alınmayan teklif, hâlâ Macaristan Parlementosunda onaylanmış değil.,

AÇIKLAMANIN ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Geçtiğimiz hafta, Macaristan Dışişleri Bakanı İsveçli mevkidaşına bir mektup yazmıştı. Macar Bakan'ın yazdığı mektupta, bazı İsveçli siyasetçilerin Macar hükümetine yönelik "önyargılı ve haksız" suçlamalarına ilişkin endişeler bir kez daha dile getirilmişti. Kover'in açıklamalarının bu mektubun ardından yapılması ise dikkat çekti.

MACARİSTAN'IN TUTUMU TÜRKİYE'NİN TUTUMUNA BAĞLI

İsveç, Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği özel askeri operasyonları öne sürerek geçen yıl NATO üyeliği için başvurmuştu. NATO üyesi ülkelerin çoğu bu başvuruyu hızla onaylamıştı.

Türkiye ve Macaristan henüz İsveç'in başvurusunu onaylamadı. Her iki ülke de bu konudaki tutumlarını yakından koordine ettiklerini açıkladı. Macaristan parlamentosu bu ayın sonunda yeniden toplanacak ancak İsveç'in onayına ilişkin bir tartışma ve oylamanın gündeme gelip gelmeyeceği henüz belli değil.