Pasifik Okyanusu'nda Yeni Kaledonya yakınında 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, Yeni Kaledonya'da Tadine kentinin 168 kilometre doğusunda meydana gelen depremin büyüklüğünü 7,5 olarak açıkladı.



Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, 10 kilometre derinlikte oluşan depremden sonra çevredeki adalar için tsunami uyarısı verdi.



Yeni Kaledonya, Pasifik'te Ateş Çemberi olarak anılan deprem kuşağında yer alıyor.