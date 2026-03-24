Pasifik'te korkutan sarsıntı! 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, Pasifik ada ülkesi Tonga'nın Neiafu kenti açıklarında 7,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Simge Sarıyar

Pasifik Okyanusu'nda yer alan ada ülkesi Tonga açıklarında 7,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından açıklanan verilere göre sarsıntı, Tonga'nın Neiafu kentinin 153 kilometre batısı açıklarında gerçekleşti.

Sismik kayıtlar, 7,5 büyüklüğündeki depremin yerin 229,5 kilometre derinliğinde meydana geldiğini ortaya koydu.

Merkez üssü denizin açıkları olan ve oldukça derinde gerçekleşen sarsıntının ardından yetkili kurumlar tarafından herhangi bir tsunami uyarısı yayımlanmadı.

Pasifik bölgesinde kayıtlara geçen şiddetli sarsıntıya ilişkin şu ana kadar olumsuz bir durum rapor edilmedi.

