Paşinyan, Erivan'da Türk bayrağının yakılmasına sert tepki gösterdi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Erivan'da düzenlenen meşaleli yürüyüş sırasında Türk bayrağının yakılmasını "provokasyon" ve "kabul edilemez bir eylem" olarak nitelendirerek kınadı.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Paşinyan, Erivan'da Türk bayrağının yakılmasına sert tepki gösterdi
Yayınlanma: Güncellenme:

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da, Ermeni Devrimci Federasyonu Daşnaktsutyun (ARF-D) tarafından organize edilen meşaleli yürüyüş, diplomatik bir krize zemin hazırlayan bir eyleme sahne oldu. Yürüyüş esnasında Türk bayrağının ateşe verilmesi, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan tarafından sert bir dille eleştirildi. Paşinyan, söz konusu eylemi "açıkça provokatif" olarak tanımlarken, bu tür davranışların bölgedeki gerilimi artırmaktan başka bir amaca hizmet etmediğini vurguladı.

SÖZCÜ BAĞDASARYAN: "SORUMSUZ VE KABUL EDİLEMEZ"

Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü Nazeli Bağdasaryan, konuya ilişkin resmi açıklamasında Paşinyan’ın tepkisini detaylandırdı. Bağdasaryan, uluslararası hukukta tanınan bir devletin ve özellikle bir komşu ülkenin egemenlik sembollerine yönelik bu tür saldırıların "sorumsuzluk" olduğunu belirtti. Hükümet kanadından yapılan açıklamada, bu eylemin kabul edilemez olduğu ve bir devlet adamı ciddiyetiyle bağdaşmadığı ifade edildi.

Nikol Paşinyan türk bayrağı
