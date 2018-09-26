banner997
Trump'tan Türkiye'ye teşekkür
Trump'tan Türkiye'ye teşekkür
Rahatsızlanan öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Rahatsızlanan öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Nusret Kapucu'nun kafatasından ceviz büyükliğünde tümör aldılar
Nusret Kapucu'nun kafatasından ceviz büyükliğünde tümör aldılar
Kültür Park Binası kiralandı
Kültür Park Binası kiralandı

Patriotlar üç ülkeden çekiliyor mu?

Amerika'nın Ortadoğu'daki 3 ülkeden, Patriot füze savunma sistemlerini geri çekme kararı aldığı iddia edildi. İddiayı ortaya atan Wall Street Journal gazetesi kararın gelecek ay hayata geçeceğini öne sürdü. Hedef, Rusya ve Çin'le yaşanan gerginlikleri odak noktaya taşımak.

Patriotlar üç ülkeden çekiliyor mu?

Pentagon'un Ortadoğu'daki 3 ülkeden Patriot füze savunma sistemlerini geri çekeceği iddia edildi. İddiayı ortaya atan Wall Street Journal gazetesi bu ülkelerin Ürdün, Kuveyt ve Bahreyn olduğunu yazdı. 

Söz konusu haberde kararın ABD Savunma Bakanı Jim Mattis tarafından alındığı belirtildi. Patriot çekme kararının gelecek ay hayata geçirileceği kaydedildi.

Trump'ın Birleşmiş Milletler'de İran'a karşı sert tehditlerde bulunduğu sırada kararın alındığına dikkat çekildi. Bu adımın Ortadoğu'da Amerika'ya müttefik ülkeler Ürdün, Kuveyt ve Bahreyn'i savunma açısından zayıf düşüreceğine dikkat çekildi.

Washington yönetiminin bu kararla dikkatleri Ortadoğu'daki çatışmalardan, Rusya ve Çin'le yaşanan gerginliklere kaydırmadyı hedeflediği vurgulandı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Patriot #füze #ortadoğu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.