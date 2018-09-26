Amerika'nın Ortadoğu'daki 3 ülkeden, Patriot füze savunma sistemlerini geri çekme kararı aldığı iddia edildi. İddiayı ortaya atan Wall Street Journal gazetesi kararın gelecek ay hayata geçeceğini öne sürdü. Hedef, Rusya ve Çin'le yaşanan gerginlikleri odak noktaya taşımak.

Pentagon'un Ortadoğu'daki 3 ülkeden Patriot füze savunma sistemlerini geri çekeceği iddia edildi. İddiayı ortaya atan Wall Street Journal gazetesi bu ülkelerin Ürdün, Kuveyt ve Bahreyn olduğunu yazdı.



Söz konusu haberde kararın ABD Savunma Bakanı Jim Mattis tarafından alındığı belirtildi. Patriot çekme kararının gelecek ay hayata geçirileceği kaydedildi.



Trump'ın Birleşmiş Milletler'de İran'a karşı sert tehditlerde bulunduğu sırada kararın alındığına dikkat çekildi. Bu adımın Ortadoğu'da Amerika'ya müttefik ülkeler Ürdün, Kuveyt ve Bahreyn'i savunma açısından zayıf düşüreceğine dikkat çekildi.



Washington yönetiminin bu kararla dikkatleri Ortadoğu'daki çatışmalardan, Rusya ve Çin'le yaşanan gerginliklere kaydırmadyı hedeflediği vurgulandı.



ulusal.com.tr