Pekin'deki bir alışveriş merkezinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Çin'in başkenti Pekin'deki bir alışveriş merkezinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.



Pekin Emniyet İdaresi, saldırının, Şidan bölgesindeki Joy City adlı alışveriş merkezinde öğlen saatinde düzenlendiğini açıkladı.



Saldırıda yaralanan 13 kişinin hastaneye kaldırıldığı, bunlardan birinin tüm çabalara rağmen kurtarılamadığı belirtildi. Diğer yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.



Polis, gözaltına alınan 35 yaşındaki kişinin suçunu itiraf ettiğini kaydetti.



Zanlının, polis sorgusu sırasında, eylemi "kişisel huzursuzluğunun dışa vurumu" olarak nitelediği ifade edildi.



Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.