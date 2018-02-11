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Pekin'de alışveriş merkezinde bıçaklı saldırı: 1 ölü

Pekin'deki bir alışveriş merkezinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Pekin'de alışveriş merkezinde bıçaklı saldırı: 1 ölü

Çin'in başkenti Pekin'deki bir alışveriş merkezinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Pekin Emniyet İdaresi, saldırının, Şidan bölgesindeki Joy City adlı alışveriş merkezinde öğlen saatinde düzenlendiğini açıkladı.

Saldırıda yaralanan 13 kişinin hastaneye kaldırıldığı, bunlardan birinin tüm çabalara rağmen kurtarılamadığı belirtildi. Diğer yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Polis, gözaltına alınan 35 yaşındaki kişinin suçunu itiraf ettiğini kaydetti.

Zanlının, polis sorgusu sırasında, eylemi "kişisel huzursuzluğunun dışa vurumu" olarak nitelediği ifade edildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #pekin #çin #bıçaklı saldırı
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