Çin'in en çok kullanılan yüksek hızlı tren hattı olan Pekin-Şanghay yüksek hızlı treninin işletmecisi Pekin-Şanghay Yüksek Hızlı Tren Limited Şirketi (Beijing-Shanghai High-Speed Railway Co. Ltd) ülke borsasında hisselerini halka arzı için hazırlıklara başladı

Ülkenin borsa düzenleyicisi olan Çin Menkul Değerler Düzenleme Komisyonu'nun Pekin Bürosu, Beijing-Shanghai High-Speed Railway Co. Ltd (BSHSR) için CSC Financial Co. tarafından sağlanan ön kayıt koşullarına ilişkin bilgileri 26 Şubat Salı günü web-sitesinde yayımladı.



Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre, Düzenleyici Komisyon, yüksek kalitede varlıklara ve sabit nakit akışına sahip olan BSHSR'nin arka arkaya üç yıldan fazladır kar göstermesi dolayısıyla halka arz

için gerekli niteliğini edindiği görüşünde.



Kayıt süreci, Çin'in kamu işletmelerine ilişkin şirket borçlarının azaltılmasına yönelik bir "aktif menkulleştirmesi" planının parçası olarak görüşüyor.



Başkenti Doğu kıyısının ekonomik merkezi Şanghay ile birleştiren toplam 1.318 km uzunluğundaki hat olan BSHSR, Haziran 2011'de işlemeye başladığından bu yana 940 milyon yolcu taşımış bulunuyor.



Halka arzın zamanlamasına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.



ulusal.com.tr