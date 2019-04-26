Pekin, uluslararası "Kuşak ve Yol" zirvesine ev sahipliği yapıyor. İkincisi yapılan ve üç gün sürecek zirveye yaklaşık 37 ülkeden devlet ve hükümet başkanları ile bakanlar katılıyor. Toplantıda, Türkiye'yi temsil edecek isim ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan. Açılış konuşmasını yapan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, "ortak kalkınma için işbirliği" vurgusu yaptı.

Tarihi "Kuşak ve Yol" zirvesinin ikincisi üst düzey bir katılımla Çin'in başkenti Pekin'de düzenleniyor.Üç gün sürecek zirveye 37 ülkeden devlet ve hükütmet başkanları ile bakanlar katılıyor. Rusya, İtalya, Macaristan, Mısır, Pakistan ve Avusturya toplantıya liderler düzeyinde katılırken, Türkiye'yi temsil eden isim Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan oldu. Amerika ise Pekin'e temsilci göndermeyeceğini duyurdu.Zirvenin açılışını Çin Devlet Başkanı Şi Cinping yaptı. Şi, "Kuşak ve Yol" için gerçekleştirilecek işbirliğinin hayati önemde olduğunu vurguladı.Zirvenin ilk gününde Rusya Lideri Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping bir araya geldi.Rus Lideri Putin, Rusya'nın "Avrasya Ekonomik Birliği"nin kuruluş amacı ve hedefleriyle ‘mükemmel bir uyum içinde’ olduğunu söyledi. Şi Cinping de iki ülke arasındaki güçlü işbirliğine dikkat çekti. Putin'in, zirvede yaptığı konuşmada da benzer vurguları vardı.Zirvede ana tema "Kuşak ve Yol'u Ortaklaşa İnşa Etme ve Güzel Bir Gelecek Yaratma". Üç günlük toplantı boyunca nitelikli kalkınma, politik kenetlenme ve sıkı ortaklık ilişkileri gibi konuların ele alınacağı 12 forum yapılacak.Şi, cumartesi günü liderlerin yuvarlak masa zirvesine başkanlık edecek. Ardından ortak bir bildiri yayımlanacak.